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Ana Arı Üretim Projesi 459 bin TL'ye onaylandı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kapsamında bir dizi proje görüşülerek bütçe ve protokolleri taraflarca imzalandı.

Ana Arı Üretim Projesi 459 bin TL'ye onaylandı
22.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:59

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kapsamında bir dizi proje görüşülerek bütçe ve protokolleri taraflarca imzalandı. Samsun Ana Arı Üretim Projesi DOKAP tarafından kabul edilerek 459 bin TL olarak onaylandı.

Samsun Ana Arı Üretim Projesi kapsamında öncelikle ana arı üretimi gerçekleştirecek olan tesis inşa edilecek ve kapasitesi de yıllık 5 bin ana arı üretecek şekilde kurulacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Tesiste üretilen ana arılar Arı Yetiştiricileri Birliği kanalıyla satışsa sunulacak; işleyiş ve kalite kontrolü Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği kontrolünde olacak, işletme kontrol ve denetimi ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Bir diğer projemiz olan Bafra ilçemize Turşu Fabrikası Kurulumu Projesi de yine DOKAP ve İl Müdürlüğümüz ortaklığıyla 2020 itibarıyla hayata geçecek olup bunun da bütçesi 1 milyon 900 bin TL olarak onaylanmıştır. Mutabakat sağlanan üçüncü projemiz DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nde dekara 75 adet olmak üzere toplam 20 dekar için bin 500 adet hünnap fidanı alınacak ve yine dekara 4 bin 000 adet olmak üzere 20 dekar için 80 bin adet kekik fidesi alımı yapılacaktır. 2020 itibarıyla hayata geçecek projede Damla Sulama Sistemi kurulacak ve Organik Tarım Sertifikasyonu da verilecek olup bunun da bütçesi 240 bin olarak imzalanmıştır" dedi.

Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi ile ilgilide açıklamalarda bulunan Müdür Sağlam, "2020'yi kapsayacak projede Çarşamba ve Terme ilçelerinde en az bin dekar fındık alanı organik gübre- sertifikasyon-damla sulama sistemleri ile desteklenecek olup öngörülen 280 bin TL'lik bütçe imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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