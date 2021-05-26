Ana Arı Üretim İşletmesi'nde üretilen ilk ana arıların dağıtımı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Ana Arı Üretim Merkezi'nde üretilen ilk ana arılar üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Ana Arı Üretim Merkezi'nde üretilen ilk ana arılar üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından projesi kabul edilen ve 480 bin TL'ye mal olan Ana Arı Üretim Merkezinde yılda 4 bin 500 ana arı üretimi hedefleniyor. Ana Arı Üretim İşletmesi'nde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı, larva transferi yaptı.

Müdür İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, "Samsun ilimizde yaklaşık 80 bin kovan arı varlığımız var. Dolayısıyla arıcılarımızın Arı Yetiştiriciler Birliği ile beraber nelere ihtiyaçları olduğuyla ilgili taleplerini aldık. Bunların içerisinden en çok arılarda kendilerine lazım olan ana arılar. Bunların bölgeye adaptasyonu açısından hem de verimi daha yüksek olan ana arının üretimiyle ilgili Arı Yetiştiricileri Birliğimizle birlikte DOKAP'a bir proje sunduk 2016 yılı içerisinde. 2020 yılı içerisinde de bu projenin sözleşmesi imzalandı. Bugün gördüğünüz gibi ana arı üretimi başladı. Buradaki hedefimiz senede 3 dönem halinde üretim yapmak. Her dönemde bin ana arı ile birlik üyesi olan çiftçilerimize piyasa değerinden çok daha altında, sadece ana arı değil kolonini arılı kovanla birlikte satışlarını yapacaklar. Proje maliyetimiz 458 bin TL değerindeydi. Bunu 2 yıl içerisinde hem amorti eder hem 2 yıldan sonra kaliteli çalıştığında bol bal verebilen çeşitlerle, özellikle Kafkas çeşitleriyle ilgili üretimlerimiz devam eder" dedi.

Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaptan ise "Ana arı işletmesini buraya kurduk. Ürettiğimiz ilk ana arıları da üreticilerimize sevk etmeye başladık. Bu proje kendini amorti edebilecek, katma değeri üretecek bir proje. Bölgede kıştan bahara çıkışta arı ölümlerinin araştırmasını yaptırdık. Dışarıdan gelen bu bölgeye adapte olmayan arıların, kolonilerin kıştan çıkışında daha çok kaybın olduğunu gördük. Biz dedik ki bölgeye adapte olmuş ir ırkı üretelim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Ahmet Güler hocamızın 3 yıldır çalıştığı Karadeniz ırkı, bölgeye adapte olmuş bir ırk. Biz de 3 yıldır takip ediyorduk. Oradan damızlıkları aldık, bu işletmede o damızlıklardan ana arı üretiyoruz. Bu sene bizim bin kutumuz var ama 3 devir yapmayacağız. 3 bin ana diyoruz. Seneye 4 bin 500 ana arıyı burada hedefin üzerine çıkarak üreteceğiz. Bizim burada başarılı olmamız üreticilerimizin kovan başına veriminin artması demektir diye düşünüyorum. Dünyaya baktığımızda Türkiye arıcılıkta çok iyi yerlerde ama kovan başına verime baktığımızda çok iyi yerde olmadığımızı gördüğümüz için bizim öncelikli işlerimizden biri de bu diye düşünüyoruz. Burayı aynı zamanda eğitim merkezi olarak da kullanacağız. Arı sütü eğitimi, ana arı eğitimi almak istiyorum diyenlere bu eğitimi de vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ana arıların dağıtımı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı