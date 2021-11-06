An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-1

SOMA, MANİSA (DHA) -

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Arif Dilmeç (xx), Buğur Han Güler (xx)

SARI KARTLAR: Ramazan, Kadir (Somaspor), Ömer Esenkaya, Onur (Bayburt)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta mücadelesinde Somaspor evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekibin golünü 47'nci dakikada Yunus Emre kaydederken, ev sahibi ekip 55 ve 82'nci dakikada Yasin Abdioğlu, 86'ncı dakikada Mücahit'le bulduğu gollerle zafere uzandı: 3-1. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Somaspor 20 puana ulaşırken, 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Bayburt ekibi 20 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet