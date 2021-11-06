An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-1
STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Arif Dilmeç (xx), Buğur Han Güler (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Erkul (xx), Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 90 Kadir), Özcan (xxx) (Dk. 87 İbrahim), Yılmaz (xx) (Dk.
SOMA, MANİSA (DHA) -
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Arif Dilmeç (xx), Buğur Han Güler (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) - Erkul (xx), Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 90 Kadir), Özcan (xxx) (Dk. 87 İbrahim), Yılmaz (xx) (Dk. 73 Osman xx), Yasin Abdioğlu (xxx), Mustafa (xxx), Ali Akkuş (xx) (Dk. 73 Mücahit xxx), Ramazan (xx) (Dk. 73 Onur xx)AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Zülküf (x) - Tarık (x) (Dk. 68 Selim x), Sefa (xx), Onur (xx), İlker (x) (Dk. 77 Ali Aydemir x), İbrahim Alan (xx), Mehmet (xx), Uğur Aygören (x), Yunus Emre (xx) (Dk. 63 Ömer x), Uğur Mustafa (xx), Ömer Esenkaya (xx)GOLLER: Dk. 55 ve Dk. 82 Yasin Abdioğlu, Dk. 86 Mücahit (Somaspor), Dk. 47 Yunus Emre (Bayburt)
SARI KARTLAR: Ramazan, Kadir (Somaspor), Ömer Esenkaya, Onur (Bayburt)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 11'inci hafta mücadelesinde Somaspor evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada konuk ekibin golünü 47'nci dakikada Yunus Emre kaydederken, ev sahibi ekip 55 ve 82'nci dakikada Yasin Abdioğlu, 86'ncı dakikada Mücahit'le bulduğu gollerle zafere uzandı: 3-1. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alan Somaspor 20 puana ulaşırken, 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran Bayburt ekibi 20 puanda kaldı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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