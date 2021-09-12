An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 1-2 - Haberler Spor
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An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 1-2

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor
An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 1-2

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Erdi Sayar (xx), Oğuzhan Yazar (xx)TURGUTLUSPOR: Numan (xx) - Emre (x), Erdoğan (xx), Sinan Büyüksakarya (x), Nuri (xx), Yiğit (xx), Hamit (xx), Ozan Koç (xx) (Dk. 77 Okan x), Hakan (xx) (Dk. 77 Mustafa x), Burak (xx), Sarper (xx) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Erdi Sayar (xx), Oğuzhan Yazar (xx)

TURGUTLUSPOR: Numan (xx) - Emre (x), Erdoğan (xx), Sinan Büyüksakarya (x), Nuri (xx), Yiğit (xx), Hamit (xx), Ozan Koç (xx) (Dk. 77 Okan x), Hakan (xx) (Dk. 77 Mustafa x), Burak (xx), Sarper (xx) (Dk. 60 Mutlu x)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Zülküf (xxx) - Ömer İnan (xx) (Dk. 73 Tarık x), Uğur Aygören (xx)  (Dk. 88 Selim), Ali Fırat (xx), Ömer Esenkaya (xx), Sefa (xx), Onur (xx) (Dk. 73 Ali Aydemir x), Emre (xxx), Ömer Çalışkan (xx) (Dk. 46 İlker x), İbrahim (xxx), Uğur Türk (xxx)

GOLLER: Dk. 44 Sarper ( Turgutluspor ), Dk. 77 Uğur Türk, Dk. 83 Emre ( Bayburt Öİ)

SARI KARTLAR: Yiğit, Emre, Hakan, Nuri (Turgutluspor), Sefa, İbrahim (Bayburt Öİ)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek sezona kötü başlayan Turgutluspor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a da aynı skorla mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar maçın 44'üncü dakikasında Sarper'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Konuk takım bitime 13 dakika kala attığı gollerle galibiyete uzandı. Uğur Türk 77'de maça dengeyi getirdi, 83'üncü dakikada sahneye çıkan Emre konuk takıma 3 puanı getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri

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Haber: An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 1-2 - Haberler Spor
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