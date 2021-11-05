Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı - Haberler
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Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakaladı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakaladı.

Koçarlı'ya 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersinbelen Mahallesi sınırları içinde olan 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan bölgenin tespit edilmesiyle operasyon yapan jandarma ekipleri, S.K. (28) ve F.Ö.'yü (42) kazdıkları 3 metrelik tünelde çalışma yaparken, suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapan 2 şüpheliyle birlikte küsek, kazma ve detektör ele geçirildi.

Tarihi kentte kaçak kazı yapan S.K. ve F.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı

Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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