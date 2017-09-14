Amuda Kalkıp Ayaklarıyla Ok Atan Kız, Hedefe Annesini Koydu

Amerika'da bir kız amuda kalkarak ok atma denemesi yapmak istedi ve hedefe ise annesini koydu. Elinde köpüğü tutan kadıncağız kızına güvenerek bekledi. Kızının köpüğü vurmasıyla derin nefes alan kadının şaşkınlığı kameralara yansıdı.

AMUDA KALKTI, AYAKLARIYLA OK ATTI

Amerikalı kız farklı bir biçimde ok atma stili denedi. Amuda estetik bir biçimde kalkarak iki ayağıyla tuttuğu oku annesine fırlattı. Elinde köpük hedef ile bekleyen yaşlı kadının kızına olan güveni gözler önüne serildi. Güvenini boşa çıkarmayan kızıysa, hedefi vurmayı başardı.

YAŞLI KADININ KORUYUCU KASKI BİLE YOKTU

Kızın hedefi tutturamama ve oku annesine atma ihtimaline karşılık hiçbir koruyucu giysi giymeyen yaşlı kadın, kızının söylediği gibi eline köpüğü alarak bekledi Neyseki korkulan olmadı, kızı annesini değil hedef köpüğü vurdu.