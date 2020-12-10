?Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde "Çeşitlilikte Birlik" Sergisi ziyarete açıldı
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?Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde "Çeşitlilikte Birlik" Sergisi ziyarete açıldı

10.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:45
?Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde MIKTA üyesi ülkelerin UNESCO Dünya kültür mirasında bulunan eserlerinin sergilendiği "Çeşitlilikte Birlik" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde MIKTA üyesi ülkelerin UNESCO Dünya kültür mirasında bulunan eserlerinin sergilendiği "Çeşitlilikte Birlik" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin davetlisi olarak MIKTA üyesi ülkeler Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'nın Hollanda büyükelçileri katıldı.

MIKTA ülkelerinin kültürel zenginliklerine, kültürün birleştirici gücüne ve iş birliğine atıfla düzenlenen "Çeşitlilikte Birlik" temalı serginin sunumunu Dişli ile Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Erdem Acır yaptı.

Büyükelçi Dişli, serginin Birleşmiş Milletlerin (BM) ve BM Kültür, Eğitim ve Bilim Teşkilatının (UNESCO) 75. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlendiğini belirtti.

Dişli, bu sergiyle Türkiye'nin ve diğer 4 MIKTA ülkesinin tarihinin, doğal ve kültürel zenginliklerinin Hollanda'da tanıtılması ve MIKTA platformunun görünürlüğünün artırılmasının hedeflediklerini aktardı.

"Kültürel anlamda birbirine yakın olduğunu gösteriyor"

Meksika'nın Hollanda Büyükelçisi Jose Antonio Zabalgoitia Trejo, sergi için "Coğrafi olarak ne kadar uzak olsak da bu sergi, MIKTA ülkelerinin kültürel anlamda birbirine yakın olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Avusturalya'nın Hollanda Büyükelçisi Matthew Neuhaus, "Bu muhteşem eserlerin resimleri dahi gerçekleri kadar güzel duruyor." dedi.

Endonezya'nın Hollanda Büyükelçisi Mayesfas, kültür mirasının medeniyetleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Güney Kore'nin Hollanda Büyükelçisi Yeondoo Jeong, MIKTA kültürel iş birliğinin bu 5 ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını kaydetti.

Sergiye ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, serginin aralık sonuna kadar ziyarete açık olacağını bildirdi.

MIKTA iş birliği platformu

Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya tarafından kurulan ve kısa adı "MIKTA" olan istişare ve eş güdüm platformu 2013'te yapılan 68. BM Genel Kurulu Toplantısı'nda kuruldu.

MIKTA ülkeleri, G20 ve diğer önde gelen uluslararası örgütlerle daha yakın iş birliği ve eş güdüm içinde bulunmayı, üye ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu çerçevede MIKTA ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve OECD nezdindeki Daimi Temsilcilikleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde büyükelçiler düzeyinde çalışma toplantıları düzenlemekte, küresel meselelere ilişkin pek çok konuda ortak açıklamalar yayımlamaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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