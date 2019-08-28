Amsterdam uyuşturucu ile mücadeleyi 'kaybetti'

28.08.2019 15:08

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın uyuşturucu ticareti çevresinde dönen organize suçlarla mücadelede başarısız olduğu belirtildi.

Amsterdam Belediyesi tarafından hazırlatılan rapora göre resmi otoriteler, uyuşturucu ekonomisi ve suça karşı etkin bir yaklaşım sergileyemedi.

Kamu yönetimi profesörü Pieter Tops ve araştırmacı gazeteci Jan Tromp tarafından hazırlanan rapora göre polis, uyuşturucuyla mücadeleyi tamamen terk etti.

Yargı ise, gerçek suç yapılarının üstesinden gelemedi.

Ülkenin popüler gazetesi de Telegraaf'ın haberine göre, "uyuşturucunun başkentine" dönüşen Amsterdam, organize suçlarla mücadeleyi neredeyse kaybetti.

Amsterdam belediyesi, kentte "uyuşturucuya bağlı suçlar üzerinde hiçbir kontrolün bulunmadığına" ilişkin raporu doğruladı.

Rapora göre, uyuşturucuya bağlı suçlara yeterince müdahale edilememesi, şehir üzerinde yıkıcı etkiye neden oluyor.

6.7 milyar euro şüpheli para dolaşıyor

Raporda şu tespitler yer alıyor: Belediye, "yeraltı dünyasının" yer üstü dünyası ile iç içe geçmiş projelerini engelleme konusunda yetersiz. İlgili makamlar arasında bilgi paylaşımı neredeyse hiç yok.

Uyuşturucuya bağlı para akışı konusunda yerel polis ile organize suçlarla mücadele birimleri arasında yeterli bilgi akışı sağlanamıyor.

Araştırmacılar, farklı kurumlardan parça parça bilgiler edinmiş. Hiçbir kurum, net olarak uyuşturucu pazarının boyutlarını bilmiyor.

Hollanda Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) göre ülke çapında, çoğunluğu uyuşturucudan elde edilen 6.7 milyar euro şüpheli para dolaşıyor.

Amsterdam Belediyesi'nin talebi üzerine 6 aydır sürdürülen araştırma sonunda hazırlanan rapor, önümüzdeki günlerde detaylarıyla açıklanacak.