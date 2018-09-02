Amsterdam Tren İstasyonundaki Saldırıda Terör Şüphesi

– Amsterdam'da bir tren istasyonunda iki ABD vatandaşını bıçaklayarak yaralayan 19 yaşındaki Afgan vatandaşının eylemi terör amaçlı gerçekleştirdiği, yetkililer tarafından duyuruldu.

Amsterdam'da polis tarafından vurularak yaralanan Afgan'ın, iki ABD vatandaşını belirli bir sebep olmaksızın yaraladığı hükümet tarafından açıklanırken, olayın olası terör bağlantısının da göz ardı edilmediği duyuruldu.

Amsterdam Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sorguya dair detaylar verilmedi ancak, "İlk sorgulamalara göre, suçlu bu eylemi terör amaçlı gerçekleştirdi" denildi.

Yaralı ABD vatandaşları tedavi altına alınırken, yaraların ciddi olduğu fakat ölümcül olmadığı duyuruldu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının yetkililer tarafından incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Hollanda Anti-terör Amiri Dick Schoof, ülkenin tehdit seviyesinin beş üzerinden dört olduğunu ve bu saldırının da güncel tehdit değerlendirmesi ile örtüştüğünü duyurdu.

Saldırganın Almanya'da oturum izni bulunduğu Amsterdam Belediyesi tarafından açıklanırken, Alman yetkililerin saldırganın evinden bulduğu sabit diskin soruşturmanın bir parçası olarak inceleneceği duyuruldu. - İstanbul