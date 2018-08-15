Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Alarm Verildi, Uçuşlar Durduruldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu. Yetkililer kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

HAVA TRAFİĞİ KONTROLÜNDE SORUN OLMUŞ

Ancak kısa süre sonra korkulacak bir durum olmadığı ortaya çıktı. Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda hava trafiği kontrolü nedeniyle tüm geliş gidiş uçuşlarının durdurulduğu, herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Kısa süreli aksaklığın ardından trafik eski haline döndü.