Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Alarm Verildi, Uçuşlar Durduruldu
Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu. Sorunun hava trafiğindeki kontrolden kaynaklandığı ortaya çıkınca uçuşlar normale döndürüldü.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu. Yetkililer kırmızı alarm verildiğini duyurdu.
HAVA TRAFİĞİ KONTROLÜNDE SORUN OLMUŞ
Ancak kısa süre sonra korkulacak bir durum olmadığı ortaya çıktı. Amsterdam Schiphol Havaalanı'nda hava trafiği kontrolü nedeniyle tüm geliş gidiş uçuşlarının durdurulduğu, herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Kısa süreli aksaklığın ardından trafik eski haline döndü.