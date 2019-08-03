Amsterdam Onur Yürüyüşü'ne 500 binden fazla kişi katıldı

Amsterdam Onur Yürüyüşü'ne 500 binden fazla kişi katıldı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da farklı ülkelerden 500 binden fazla kişi, Onur Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

3.08.2019 23:42

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da farklı ülkelerden 500 binden fazla kişi, Onur Yürüyüşü'nde bir araya geldi. LGBT bireyler, renkli kostümlerle şehrin kanallarından geçerek halkı selamladı.

Kaynak: Euronews.com

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