Amsterdam LGBT+ Onur Haftası'nın bu yılki teması: 'Geçmişi hatırla, geleceği inşa et'

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Avrupa'nın en büyük 'Onur Yürüyüşlerinden' biri düzenlendi. Onur Haftası'nın açılış gününde kentin ünlü kanalları gökkuşağı renklerine büründü. Stonewall Ayaklanması'nın 50. yıl dönümüne denk gelen Onur Yürüyüşü'nün bu yılki teması ise "Geçmişi hatırla, geleceği inşa et" oldu.

New York'ta Stonewall Inn adlı bir bara 1969 yazında düzenlenen polis baskını sırasında çıkan ayaklanmalar, LGBT+ bireyler için tarihi öneme sahip. Euronews.com'da Görüntüle