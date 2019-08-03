Amsterdam LGBT+ Onur Haftası'nın bu yılki teması: 'Geçmişi hatırla, geleceği inşa et'
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, LGBT+ Onur Yürüyüşü düzenlendi. Bu yılki Onur Haftası'nın teması, Stonewall Ayaklanması'nın 50. yıl dönümü nedeniyle "Geçmişi hatırla, geleceği inşa et" oldu
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Avrupa'nın en büyük 'Onur Yürüyüşlerinden' biri düzenlendi. Onur Haftası'nın açılış gününde kentin ünlü kanalları gökkuşağı renklerine büründü. Stonewall Ayaklanması'nın 50. yıl dönümüne denk gelen Onur Yürüyüşü'nün bu yılki teması ise "Geçmişi hatırla, geleceği inşa et" oldu.
New York'ta Stonewall Inn adlı bir bara 1969 yazında düzenlenen polis baskını sırasında çıkan ayaklanmalar, LGBT+ bireyler için tarihi öneme sahip. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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