Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanından genelev planı: Vitrin uygulaması kalkıyor
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema, genelevleri ile bilinen Red Light District'te (Kırmızı Fener Sokağı) çalışan seks işçilerini korumak için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema, genelevleri ile bilinen Red Light District'te (Kırmızı Fener Sokağı) çalışan seks işçilerini korumak için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı.
Yaklaşık 20 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkinin yasal hale geldiği Hollanda'da hazırlanan planın büyük değişiklikler içerdiği kaydedildi. Belediye Başkanı Halsema, değişikliğin sosyal alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle gerekli olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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