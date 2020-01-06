: Amsterdam'ın bekçi kulübeleri otel oldu

06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eskiden baskül köprülerinin gemi geçişleri için açılır kanatlarını kontrol eden bekçilerin kaldığı kulübeler otel odalarına dönüştürüldü. Günümüzde köprü kanatları otomatik açılıyor ve Amsterdam ziyaretçilere farklı konaklama amaçları sunmak için bu projeyi geliştirdi.

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