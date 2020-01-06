Amsterdam'ın bekçi kulübeleri otel oldu
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Amsterdam'ın bekçi kulübeleri otel oldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da eskiden baskül köprülerinin gemi geçişleri için açılır kanatlarını kontrol eden bekçilerin kaldığı kulübeler otel odalarına dönüştürüldü.

06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:46

'nın başkenti 'da eskiden baskül köprülerinin gemi geçişleri için açılır kanatlarını kontrol eden bekçilerin kaldığı kulübeler otel odalarına dönüştürüldü. Günümüzde köprü kanatları otomatik açılıyor ve Amsterdam ziyaretçilere farklı konaklama amaçları sunmak için bu projeyi geliştirdi.



Haber Videosu

: Amsterdam'ın bekçi kulübeleri otel oldu
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