AMSTERDAM - Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar sürüyor
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AMSTERDAM - Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar sürüyor

31.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:58

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar, polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen devam ediyor.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar, polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, kısıtlamaların bir an önce sona ermesini talep etti.

Gösterinin izinsiz olduğunu belirten polis, kalabalığa alanı terk etmesi uyarısında bulundu.

Göstericileri mesafe kuralına dikkat etmedikleri gerekçesiyle sık sık uyaran polis, göstericilerin alanı terk etmemesi üzerine kalabalığı ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çok sayıda polisin yer aldığı gösteride, protestoculara, TOMA, ses bombası, atlı polis ve polis köpekleriyle müdahale edildi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında başlayan gösteri kalabalığın dağıtılmasıyla sona erdi.

Kısıtlamanın ilk haftası olaylı geçti

Polis şefi Henk van Essen'in açıklamalarına göre, Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı ilk altı gece boyunca 11 bin 500'den fazla kişiye para cezası kesilirken, çıkan şiddet olayları neticesinde 347 kişi tutuklanmıştı.

Essen, protesto ve yağmalamaların ülkede son 25-30 yılda görülen en ciddi şiddet olayları olduğunu kaydetmişti.

Olaylarda bir koronavirüs test merkezine zarar veren göstericiler, çevredeki araçları ve motosikletleri ateşe vermişti.

Göstericilerin birçok mağazanın camlarını kırarak yağmalamaya başlaması üzerine Amsterdam'da işletmeler, vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapatmıştı.

9 Şubat'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek

Hollanda'da aralık ayından bu yana market, fırın ve eczane gibi işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutuluyor.

Hükümet, alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi ve muhtemel üçüncü dalga nedeniyle 9 Şubat'a kadar uygulanmak üzere 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.

Hükümet, ilköğretim ve çocuk kreşlerinin 8 Şubat'tan itibaren tekrar açılacağını açıklamıştı.

AMSTERDAM - Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar sürüyor
AMSTERDAM - Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar sürüyor
AMSTERDAM - Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar sürüyor
AMSTERDAM - Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında protestolar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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