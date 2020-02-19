Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü
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Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, turistlerin yarattığı sorunlara çözüm arayan yerel yetkililer, genelevlerin bulunduğu Red Light District'in (Kırmızı Fener Sokağı) yerini alacak alternatif projeler üzerinde çalışıyor.

19.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:05
Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü

'nın başkenti 'da turistlerin yarattığı sorunlara çözüm arayan yerel yetkililer, genelevlerin bulunduğu Red Light District'in (Kırmızı Fener Sokağı) yerini alacak alternatif projeler üzerinde çalışıyor.


Yerel basında çıkan haberlere göre, yerel yönetim iki plan üzerine odaklanmış durumda: ya kiralık odalardan oluşan bir kompleks inşa etmek ya da 'erotik merkez' açmak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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