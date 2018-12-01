Amsterdam'da Işık Sanat Festivali

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, ışık sanat festivali gerçekleştirildi.

Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 7'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü.

Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turları ile izledi.

Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 30 farklı ışık gösterisi sunuldu.

Geçen sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 20 Ocak 2019'a kadar devam edecek.