Amsterdam'da ING Bank merkez ofisinde bombalı mektup patladı

13.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:05

Hollanda'da geçen aydan bu yana birçok kentteki iş yerlerine gönderilen bombalı mektupların son hedefi, ING Bank oldu.

Başkent Amsterdam'daki ING Bank merkez ofisine gönderilen ve içinde patlayıcı bulunan mektup, öğleden sonra bir çalışanın elinde infilak etti. Amsterdam dışında iki farklı bölgede daha bombalı zarf bulundu.

ING Bank çalışanlarının verdiği bilgiye göre, patlama Perşembe öğleden sonra meydana geldi. Bijlmeer'deki merkez binada bir çalışanın açtığı zarf patladı. Patlama sonrası zarftan dumanlar yüksledi.

Ayakta tedavi edilen ING personelinin durumun iyi olduğu bildirildi. Polis, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Sabah saatlerinde Utrecht yakınlarındaki Leusden kasabasındaki bir şirkette de, içine patlayıcı yerleştirilmiş bir zarf bulundu. Çalışanların polise haber vermesi üzerine, bombalı zarf, patlayıcı ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Hollanda polisi, bombalı zarfların görüntüsünü paylaşarak, halktan dikkatli olmalarını istemişti.

Perşembe öğleden sonra da, Belçika sınırına yakın Breda kenti yakınlarındaki Oudenbosch kasabasında içinden duman çıkan şüpheli bir paket bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından paket imha edildi.

Çarşamba günü de Amsterdam ve Kerkrade kentlerinde iki bombalı zarf patlamış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Polis, bombalı zarfların, bitcoin cinsi sanal para isteyen bir şantajcı tarafından gönderildiğini açıkladı. Ancak istenen miktar konusunda bilgi vermedi.

'Endişe verici'

Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker, Ocak ayından bu yana gönderilen bombalı mektupların "endişe verici" olduğunu söyledi. Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) de, konuyu incelemeye aldıklarını açıkladı.

Hollanda'da daha önce de Alex O. adlı bir kişi, süpermarket zinciri Jumbo'ya 3 ayrı bombalı mektup göndermişti. Şifreli elektronik posta mesajları aracılığıyla 2 bin bitcoin isteyen zanlı, polis tarafından yakalanmıştı.