Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
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Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin Ferdinand Bolstraat'ta 5 kişiye saldırdığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, yaralanan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganın yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, 29 yaşındaki saldırganın kimliğine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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