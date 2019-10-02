Amsterdam'a yeni rakip: ABD'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı

Amsterdam'a yeni rakip: ABD'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı

Eyalette esrar kullanımının serbest hale gelmesinin ardından satış yapılan çok sayıda dükkan açılmasına rağmen Amsterdam'ın ünlü esrar kafelerine rakip olmayı hedefleyen ilk işletme olan cafe-restaurant 240 kişilik kapasitesiyle müşterilerini ağırlamaya başladı

02.10.2019 12:31
Amsterdam'a yeni rakip: ABD'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı.


Eyalette esrar kullanımının serbest hale gelmesinin ardından satış yapılan çok sayıda dükkan açılmasına rağmen Amsterdam'ın ünlü esrar mekanlarına rakip olmayı hedefleyen ilk işletme olan cafe-restaurant 240 kişilik kapasitesiyle müşterilerini ağırlamaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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