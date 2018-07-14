Amrabat, Suudi Arabistan Ekibi Al-Nassr ile Anlaştı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Noureddine Amrabat'ın yeni takımı belli oldu.

Fas basınında yer alan habere göre Galatasaraylı eski futbolcu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anlaştı. Bu transfer için Watford'a 4,5 milyon euro ödeyecek olan Al-Nassr, oyuncuya da 3 yıllık sözleşme için 10 milyon euro verecek.

FAS FORMASIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen sezon Leganes'te kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki oyuncu Dünya Kupasında Fas formasıyla en çok dikkat çeken futbolcu olmuştu.