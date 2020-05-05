Ampute yavru köpeğin tedavi masraflarını karşılayıp, sahiplendi

Ampute yavru köpeğin tedavi masraflarını karşılayıp, sahiplendiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde büyük köpeklerin saldırısı sonucu bir bacağı ampute edilen 1.5 aylık yavru köpek, tedavisinin ardından klinik masrafları karşılanan Moldova vatandaşı Valeria Çaputlu (28) tarafından sahiplenildi.

Ampute yavru köpeğin tedavi masraflarını karşılayıp, sahiplendi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde büyük köpeklerin saldırısı sonucu bir bacağı ampute edilen 1.5 aylık yavru köpek, tedavisinin ardından klinik masrafları karşılanan Moldova vatandaşı Valeria Çaputlu (28) tarafından sahiplenildi.

Keşan'da, büyük köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 1.5 aylık dişi yavru köpek, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından şehirdeki bir veteriner kliniğine götürülerek, tedaviye alındı. Sol ön bacağı ameliyatla ampute edilmek zorunda kalan yavru köpek, 1 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Köpeğin durumunu derneğin sosyal medya hesaplarından öğrenerek dernek yöneticileriyle iletişime geçen Moldova vatandaşı Valeria Çaputlu, tedavi masraflarını karşıladığı yavru köpeği sahiplendi. Valeria Çaputlu, yavru köpeğe 'Esila' ismini verdi.

'KOŞUP, OYNAYABİLECEK'

Köpeğin tedavisini yapan Veteriner Hekimi Yener Eker, yavru köpeğin 1 hafta önce büyük köpeklerin saldırısıyla yaralanması sonucu kliniğe getirildiğini belirterek, "Çektiğimiz röntgende ekleminin parçalandığını gördük. Bacağını kurtarmayı denedik ama başarılı olmayacağına karar vererek, ampütasyon uyguladık. Şu an durumu gayet iyi. Sahiplendirmesi de yapıldı. Bir sokak canı daha kurtuldu. 3 bacakla yaşamaya alışacak. Denge problemini de çözecektir. Koşup, oynayabilecek. Bakıma muhtaç canlar iyi bir ailede oldukları sürece hiçbir sıkıntı yaşamazlar" dedi.

'HİÇBİR CANLIYA SIRTIMIZI DÖNMÜYORUZ'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ise yavru köpeğin ampütasyon işlemi sonrası sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Keşan'da yaşayan Valeria Çaputlu, bize ulaşarak yavru köpeğin tedavi masraflarını karşılayarak, sahiplenmek istediğini iletti. Bizde bundan dolayı çok memnun olduk. Bu yavrumuz güzel bir yuvada sağlıklı bir şekilde büyüyecek. 3 bacakla bu canın sokakta yaşaması çok zordu. Dernek olarak yavru köpeklerimiz için geçici ve kalıcı yuvalara ihtiyacımız oluyor. Dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir canlıya sırtımızı dönmüyoruz. Bu yavru canımızda kısa sürede kendisini toparlayacaktır" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMANDA BİRBİRİMİZDEN KOPMAYACAĞIZ'

Valeria Çaputlu da, kendisine yeni bir hayat arkadaşı edindiğini dile getirerek, "Herkese böyle duyarlı olmayı tavsiye ediyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hep birlikte sevelim ve sahip çıkalım. İsmini 'Esila' koydum. Bizim artık 3 bacağımız yok, 5 bacağımız var. Çünkü biz birbirimizi tamamlayacağız. Hiçbir zamanda birbirimizden kopmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA