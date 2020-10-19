Ampute sporcu, takımına destek arıyor

İZMİR'de, doğuştan sağ bacağı olmayan Ozan Kaan Çevik (27), aikido yaparak hayata karşı özgüvenini artırdı.

İZMİR'de, doğuştan sağ bacağı olmayan Ozan Kaan Çevik (27), aikido yaparak hayata karşı özgüvenini artırdı. En büyük hayalinin üyesi olduğu engelli aikido takımı ile birlikte Japonya'da düzenlenecek paralimpik olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyleyen Çevik, takımına maddi destek sağlamak için pazarlarda örgü bebek satıyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu Ozan Kaan Çevik, sağ bacağı olmadan dünyaya geldi. Hayata sıkı sıkıya sarılan Çevik, engelini daha iyi yönetebilmesini sağlayan bir savunma sporu aikido ile tanıştı. Dünyadaki tek engelli aikido takımının üyesi olan Çevik, bir gün siyah kuşak giyebilmek için antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor. Aikidoya bir yıl önce başlayan Çevik, takımını Japonya'da düzenlenecek paralimpik olimpiyatlarına götürebilmek için elinden gelen desteği veriyor. Çevik, tezgah açıp annesinin ördüğü 'Aikido bebekleri' 10 lira karşılığında satışa sunuyor.

Engelli aikido takımının tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren, kolu olmayan ya da kendisi gibi ampute sporculardan oluştuğunu söyleyen Ozan Kaan Çevik, "Okulumu bitirdikten sonra belediyenin ilanını gördüm, hocamla tanışıp bu spora başladım. 1 sene oldu başlayalı. Daha rahat hareket ediyorum, özgüvenim yerine geldi. Engelim doğuştan olduğu için ben zaten avantajlıyım. Yürürken çok problemim yok. Ama aikido ile beraber özgüvenim yerine geldi. Çünkü kendimi savunabiliyorum. Engellilerin her yerde bulunabileceğini özellikle savunma sporunda başarılı olabileceğini göstermek istiyoruz. Tüm engellileri bekleriz" dedi.'ENGELİMİZİ DAHA İYİ YÖNETİYORUZ'Aikidonun uyumla başladığını söyleyen Çevik, engelli, çocuk, genç, yaşlı, kadın ya da erkek herkesin bu sporu yapabileceği belirtti. 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini ifade eden Çevik, bunun için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek şunları anlattı: "Japonlara, dünyada ilk kez engellilerin de bu sporu yapabildiğini kanıtlamak istiyoruz. Bunun için maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Japonlara ilk kez Türklerin yaptığı engelli aikido sporunu göstermek istiyoruz. Oraya gitmek için destek bulamadık. Bu bebekleri annelerimiz örüyor. Hayallerimiz için bunu yapıyoruz. Takımda siyah kuşaklı arkadaşlarımız var. Bu spor uyumdur. Kendini tanımak ve buna göre savunmaktır. Biz engelliler olarak aikidoya geldiğimizden beri engelimizi daha iyi yönetebiliyoruz. Hayata karşı özgüvenimiz arttı. En büyük hedefim bir gün siyah kuşak daha sonra da 5. dan olmak istiyorum. Bunu ilk kez bir engelli olarak başarmak istiyorum. Bunlar şu an için bir hayal. Ama tüm engelli arkadaşlarla beraber ilki başarıp savunma sporunda gücümüzü göstermek istiyoruz."AİKİDONUN ANA VATANINDA GÜÇLERİNİ GÖSTERECEKLER

Türkiye Aikido Organizasyonu 5. Dan 3. Kademe eğitmeni Engin Ergin de engelliler için Japon Sanatları ve Sporları Kulübü Derneği'ni 2014 yılında kurduklarını söyleyerek takımda 15 sporcunun bulunduğunu ifade etti. Aikidoyu dünyada yapan tek engelli takım olduklarını ifade eden Ergin, takım içinde ortopedik ve zihinsel engelli sporcuların olduğunu söyleyerek, "Japonya aikidonun ana vatanıdır. Sponsorlar desteğiyle orada 15 dakikalık bir gösteri yapmak istiyoruz. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk çok eskilere dayanıyor. Türkiye'deki bir engelli takımı, Japonlara ait olan aikido sanatını yapmış olacak. Devlet desteğine de ihtiyacımız var. Böyle bir şey iki ülke arasındaki dostluğu güzelleştirecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ