Ampute Milli Takımının, tercihi Afyonkarahisar oldu
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Ampute Milli Takımının, tercihi Afyonkarahisar oldu

Ampute Milli Takımının, tercihi Afyonkarahisar oldu
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Milli Takımı, kamp adresi olarak yine Afyonkarahisar'I tercih etti.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Milli Takımı, kamp adresi olarak yine Afyonkarahisar'I tercih etti.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan kent, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünü misafir ediyor.

Son olarak yaz dönemi kamp sürecine giren takımlardan Ampute Milli Takımı Afyonkarahisar'da hazırlıklarını tamamlayacak. Ampute Milli takımını, konaklayacakları termal otel önünde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı tarafından çiçeklerle karşıladı.

6 teknik ekip ve 25 sporcu, 14 gün boyunca şehrin; sportif imkanlarının yanı sıra temiz doğasından, serin havasından ve lezzetlerinden faydalanacak.

Ampute Milli Takımı'nın kentte kamp yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, spor yatırımlara verilen önemin, takımların Afyonkarahisar'da kamp yapma isteği ile taçlandığını gördüklerini kaydetti.

Şehri her anlamda dünyaya tanıtma çalışmalarını spor alanında da sürdürdüklerini anımsatan Zeybek, şöyle devam etti:

"Gurur kaynağımız Ampute Milli Takımı her yıl şehri kamp adresi olarak tercih ederken bizleri de onurlandırıyor. Şampiyon Ampute Milli Takımını Afyonkarahisar'da ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıran bu vatanın evlatlarına her türlü imkanı sunmaya hazırız. Ampute Futbol Takımımızın idareci ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Ampute Milli Takımının, tercihi Afyonkarahisar oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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