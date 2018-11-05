Ampute Milli Takımını Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu unvanıyla gittiği 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı. Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında, Angola ile karşılaşan Ampute Milli Takımımız, penaltılarla 5-4 yenilerek dünya ikincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'na ikinci olan milli takım için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Ay yıldızlı bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Ampute Futbol Takımı'nı kutluyorum. Sahada göstermiş oldukları üstün performansla milyonlarca insana azmin, takım oyununun en güzel örneklerini gösteren milli sporcularımız, bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşattı. Dünya ikincisi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı gönülden kutlar, spor tarihimize geçen bu başarının mimarlarına teşekkür ederim."

(İHA)