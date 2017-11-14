Ampute Milli Takımından Ziyaret

Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette futbolcular Avrupa şampiyonluğuna giden anılarını, Genel Sekreter İlhan Bayram'la paylaştı.



Ziyarette yaptığı konuşmada Genel Sekreter İlhan Bayram, "Gerçekten bir vatandaş olarak hepinizle çok gurur duyduk. Hem duygulandık, hem gururlandık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türk halkının bu tür sevinçlere ihtiyacı var." ifadesini kullandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, farklı alanlarda engellilerle ilgili çalışmalar yaptığını vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:



"Sportif olarak Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübünde, engelli vatandaşlarımızı farklı branştaki sporlarla tanıştırarak, spor yapmalarına olanak sağlıyoruz. Maalesef bu tür vatandaşlarımız içine kapanıyor. Evden ya kendisi çıkamıyor, ya da ailesi çıkarmıyor. Ekiplerimiz bununla ilgili geniş taramalar yaparak, bu insanlarımızı tekrar hayata kazandırma adına çalışmalar gerçekleştiriyor. İçine kapanan, hayata küsen onlarca kişiyi spor sayesinde hayata tekrar kazandırdık. Bununla birlikte engelli ferdi branşlarda dünya başta olmak üzere, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan sporcularımız var. Bu sporcularımızla da gurur duyuyoruz."



Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak ve sporcular da Genel Sekreter İlhan Bayram'a teşekkürlerini iletti.