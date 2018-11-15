Ampute Milli Takımımız, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupasında ikinci sırayı alarak tarihe geçen Ampute Milli Takımımız, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 2018 Ampute Futbol Dünya Kupasında ikinci olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımını makamında kabul etti.
Bahçeli, finalde penaltı kaçırdıktan sonra "Türk milleti hakkını helal etsin" diyen takım kaptanı Gazi Osman Çakmak'a "Kahraman kardeşim müsterih ol bizim sende hakkımız yoktur, ama senin bizlerde hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sen ve arkadaşlarındır. Sizin bu millet için yaptığınız fedakarlıkları unutursak kanımız kurusun." demişti.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
-
Milli elbiseyle siyasi parti görüşmesi kabul edilmezCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
vay be hahaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yaşasın DEVLET Var Olsun MiLLET MardinNusaybin Senin Yolunda Bilge Lider Devlet Bahçeli CcCCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
ziyaret edecek baska koltuk degneyi bulamadinizmiCevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır