Ampute Milli Takımı'ndan Bahçeli'ye Ziyaret

Ampute Milli Takımı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olan Ampute Milli Takımı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette Milli Takım oyuncuları, Bahçeli'ye 80 numaralı Milli Takım formasını da hediye etti.

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı açıklamada Türk halkından helallik istemişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise partisinin grup toplantısında, "Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" demişti. - ANKARA