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Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan baba evinde coşkuyla karşılandı

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Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan baba evinde coşkuyla karşılandı

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takım'da oynayan Rüstem Kurhan, yurda dönüşünde baba evi Narlıca Mahallesi'nde, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve mahalle halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

BAŞKAN KOŞTU, GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPTI

Bergama'nın vizyon projelerinin takibi için önceki gün Ankara'ya giden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türkiye Ampute Milli Takım'da oynayan Rüstem Kurhan ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek, azmi ve başarısı için tebrik etti.

Mahalle meydanında ailesi, komşuları ve mahalle sakinleri tarafından Türk Bayrağı ve oyunlarla karşılanan Rüstem Kurhan, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'ın da hazır bulunduğu karşılama töreni sonrası mahalle sakinleri de çok mutlu olduklarını ve sabırsızlıkla Rüstem Kurhan'ın gelmesini ve bu anı beklediklerini ifade ettiler.

"GURUR DUYDUK, MUTLU OLDUK"

Karşılama töreni sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, "Ampute Futbol Milli Takımımız ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bize bu sevinci yaşatan milli takımımız içerisinde bir Bergamalı hemşehrimizin bulunması sevincimizi daha da artırdı. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Haber: Ampute Milli Takım Oyuncusu Rüstem Kurhan baba evinde coşkuyla karşılandı - Haberler
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