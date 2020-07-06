Ampute milli futbolcu Feyyaz, antrenman için 2 bin rakımlı dağa tırmandı
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Ampute milli futbolcu Feyyaz, antrenman için 2 bin rakımlı dağa tırmandı

Ampute milli futbolcu Feyyaz, antrenman için 2 bin rakımlı dağa tırmandıAMPUTE milli takım futbolcusu Feyyaz Gözaçık (30), yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 bin rakımlı Ali Dağı'na tırmandı.

06.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:17

Ampute milli futbolcu Feyyaz, antrenman için 2 bin rakımlı dağa tırmandı

AMPUTE milli takım futbolcusu Feyyaz Gözaçık (30), yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 bin rakımlı Ali Dağı'na tırmandı.

Ampute milli takımının futbolcusu ve aynı zamanda Ampute Süper Ligi ekiplerinden Şahinbey Belediyespor'da top koşturan Feyyaz Gözaçık, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. Bireysel olarak çalışmalarına devam eden milli sporcu, antrenman kapsamında Ali Dağı'na tırmandı. Milli futbolcu, 2 bin rakımlı dağa tırmanışını 1 saatte gerçekleştirdi.

Gözaçık, Ali Dağı zirvesinde kondisyon çalışması yaptı. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Feyyaz Gözüaçık, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak hocam ile Ali Dağı'nın zirvesine tırmandık. İlk kez zirveye tırmanış yaptım. Pandemi nedeniyle çok sık antrenman yapamasak da bugün kondisyon olsun diye güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Herkesin pandemi kuralları gereği sosyal mesafeyi koruyarak bizim gibi Ali Dağı'na tırmanış gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum. Buraya gelip Kayseri'nin güzel manzarasını görebilirler. Ben de Ampute Milli takım sporcusu olarak bugün buradayım. Ben çıkabiliyorsam herkes çıkabilir diye konuştu.

Ampute milli futbolcu Feyyaz, antrenman için 2 bin rakımlı dağa tırmandı

Kaynak: DHA

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