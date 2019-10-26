Ampute Milli Futbol Takımını'nın Antalya kampı

26.10.2019 23:10

2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile Antalya'da yaptığı ortak kamp kapsamında ikinci hazırlık maçını oynadı.



Zeytinköy Futbol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF Asbaşkanı İrfan Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Tenis Branş Asbaşkanı Önder Yurdagül, Tekerlekli Sandalye Basketbol Teknik Kurul Başkanı Emin Bayramlar ve taraftarlar izledi.

Hazırlık maçında ay-yıldızlı ampute takımının golünü Serkan Dereli, Polonya'nın golünü Krystian Kaplon attı.

Ampute Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğine yapacak Polonya ile son hazırlık maçını yarın saat 16.00'da oynayacak.

Kaynak: AA