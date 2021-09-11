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Ampute Milli Futbol Takımı yeniden şampiyonluk için sahada

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Ampute Milli Futbol Takımı yeniden şampiyonluk için sahada

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımı'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımı'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. Polonya'nın Krakov kentinde 12-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, D Grubu'nda yer alan milliler, bir üst tura yükselmek için İtalya ve Gürcistan'la karşılaşacak. Ay-yıldızlılar ilk maçını pazartesi günü Gürcistan'la oynayacak.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, tarihi bir zafere daha imza atmak için Polonya'ya gidiyor. 2017 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan, 2018'de ise Dünya Kupası'nda ikinci olmayı başaran Türkiye, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yine mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Polonya'nın Krakov şehrinde düzenlenecek turnuva, 12 Eylül'de başlayacak ve 19 Eylül'deki final mücadelesiyle noktalanacak.

Pandemi dönemi nedeniyle 2020'de yapılamayan turnuvada 4 grupta 14 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Grup aşamasında sonra çeyrek final ve yarı finallerde rakiplerini geçen takımlar 19 Eylül'de Cracovio Stadı'nda oynanacak finalde yer alma hakkını elde edecekler.

Son şampiyon Türkiye, D Grubu'nda İtalya ve Gürcistan ile liderlik mücadelesi verecek. Krakov'daki Garbania Stadı'ndaki karşılaşmalar sonunda grubunu lider bitiren takım adını bir üst tura yazdıracak. Milliler ilk karşılaşmasında 13 Eylül saat 14.00'te Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç takvimi ise şöyle:

13 Eylül Pazartesi

Türkiye - Gürcistan

15 Eylül Çarşamba

Türkiye - İtalya - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ampute Milli Futbol Takımı yeniden şampiyonluk için sahada - Haberler Spor
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