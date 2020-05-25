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Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor...

Ampute Milli Futbol Takımı'nın "örümcek" lakaplı kalecisi Selim Karadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde antrenmanlarını sürdürerek, kendini hazır tutmaya çalıştığını söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Selim Karadağ, evde antrenman yaparak formunu koruyor...
25.05.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:08

Ampute Milli Futbol Takımı'nın "örümcek" lakaplı kalecisi Selim Karadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde antrenmanlarını sürdürerek, kendini hazır tutmaya çalıştığını söyledi.

Selim, evdeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu bulunan milli sporcu, koronavirüs salgını sürecinde Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın paylaştığı programlarla antrenmanlarını sürdürdüklerini belirtti.

Selim Karadağ, Kovid-19 salgını dolayısıyla antrenmanlarını takım arkadaşlarıyla yapamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Ülkemiz sıkıntılı süreçten geçiyor. Hepimize düşen görevler var. Biz de bunları yerine getiriyoruz. Evden çıkmadan antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hocamız Çakmak'ın programlarına riayet ediyoruz. Takım sporuyla uğraşıyoruz. Normal antrenmanlarımız gibi olmasa da kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Güçlendirici çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

"Sahalara döneceğiz"

Kaleci olduğu için antrenmanlarında kendisine yardım edebilecek birine ihtiyaç duyduğunu aktaran Selim, temin ettiği malzemelerle antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Çabukluk ve kuvvet antrenmanlarına öncelik verdiklerini vurgulayan milli kaleci, şöyle devam etti:

"Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Yeterli mi hayır ama kilomuzu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Bu kötü günler geçtikten sonra sahalara döneceğiz inşallah. Federasyon başkanımız ve milli takım hocamızla irtibatlıyız. Polonya'da bir organizasyon olacaktı ve ülke olarak bu konuda istekliydik ancak durum ortada. Birçok ülke gidişata göre karar vermeyi düşünüyor. Süreç olumlu işlerse Avrupa Şampiyonası oynanacaktır. Gidişat kötüye doğru giderse iptal olma durumu var."

"Osman Çakmak, disiplinli ve çalışmayı seviyor"

Selim Karadağ, teknik direktör Çakmak'ın iyi bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli 'çalışalım' diyor. Ben bazen kendisine 'hocalığından çok takım arkadaşlığın bana daha iyi geldi' diyorum. Gerçekten disiplinli ve çalışmayı seviyor. Ben de çalışmayı seviyorum. En iyi olmak için çalışıyorum. Sağ olsun hocamız da takımın büyüğü olarak bize destek veriyor. Biz de hocamıza gerekli saygıyı gösteriyoruz. Çünkü takım arkadaşı olarak birlikte oynamış olabiliriz ama bugünkü durumda takımımızın hocasıdır. Onun verdiği direktiflere göre çalışıyoruz."

Selim, takımın kaleci antrenörü Fatih Karakuş ile de futbol oynadığını ve bunun kendileri için avantaj olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinden alnının akıyla çıkacağını belirten Selim Karadağ, Türkiye'nin süreci dünyada en iyi yöneten ülkeler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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