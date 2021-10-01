Ampute Milli Futbol Takımı'na Tokat'ta coşkulu karşılama

TOKAT (DHA) - Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ziyaret için geldikleri Tokat'ta coşkuyla karşılandı.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise, "Osman başkan ve ekibi Gazi Osman Çakmak Türkiye'nin gururu oldu. Türk milletinin gururu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda Ampute Milli Futbol Takımı'mızı ekibi ile beraber şampiyon yaptılar. Türk milletine haklı onur ve gurur yaşattılar. İstiklal Marşı'mızı söylettiler, ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektiler. Milletimiz adına, Tokat adına, hemşerilerimiz adına kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum" ifadelerini kullandı.