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Ampute Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Ampute Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupalarıyla birlikte Bakanlık'ta İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar, aziz milletimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde Avrupa Şampiyonluğunu hediye eden kahramanlarımız, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız misafirimiz." ifadesini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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