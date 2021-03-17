Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

17.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:36
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Son olarak Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olarak başarılarına yenisini ekleyen Türkiye Ampute Milli Takımı, eylül ayında Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kampa girdi. 'Türk Futbolunun Efeleri', şampiyona hazırlıklarına Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in tesislerinde başladı. 27 Mart'a kadar sürecek kampta 20 futbolcu, teknik direktör Osman Çakmak ve ekibi yönetiminde çalışacak.

Avrupa şampiyonluğu için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Osman Çakmak, "Günde 2 antrenmanlı sıkı bir programımız var. PCR testlerimiz negatif ama niyetimiz pozitif. Polonya'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve başarılarımızı bu kez canını dişine takıp gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza armağan edeceğiz" dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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