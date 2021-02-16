Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

16.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:16
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya'daki üçüncü etap kampında eylülde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya'daki üçüncü etap kampında eylülde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak yönetiminde Kemer ilçesinin Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kamp, 25 Şubat'a kadar sürecek.

Çakmak, AA muhabirine, son Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını taşıyan Ampute Milli Takımı'nın, başarısını devam ettirebilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen ve Polonya'nın Krakow kentinde 10-19 Eylül'de yapılması planlanan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda gruplarında İtalya, Gürcistan ve Hollanda'nın yer aldığını anımsatan Çakmak, "Takımımıza inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Türk milletinin dualarına güveniyorum. O gruptan lider olarak çıkacağız." dedi.

Öte yandan, Ampute Milli Futbol Takımı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için antrenman sahasında saygı duruşunda bulundu.

Takım oyuncuları, üzerinde "Başımız sağ olsun Türkiyem" yazılı siyah tişörtler giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 19:33:10. #1.16#
title