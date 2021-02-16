Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Antalya'daki üçüncü etap kampında eylülde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak yönetiminde Kemer ilçesinin Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kamp, 25 Şubat'a kadar sürecek.

Çakmak, AA muhabirine, son Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını taşıyan Ampute Milli Takımı'nın, başarısını devam ettirebilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen ve Polonya'nın Krakow kentinde 10-19 Eylül'de yapılması planlanan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda gruplarında İtalya, Gürcistan ve Hollanda'nın yer aldığını anımsatan Çakmak, "Takımımıza inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Türk milletinin dualarına güveniyorum. O gruptan lider olarak çıkacağız." dedi.

Öte yandan, Ampute Milli Futbol Takımı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için antrenman sahasında saygı duruşunda bulundu.

Takım oyuncuları, üzerinde "Başımız sağ olsun Türkiyem" yazılı siyah tişörtler giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden