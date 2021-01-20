Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girdi
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Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girdi

20.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:52
Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girdi

Ampute Milli Futbol Takımı, 2021 yılının ilk kampını Antalya'da gerçekleştiriyor.

Ampute Milli Futbol Takımı, 2021 yılının ilk kampını Antalya'da gerçekleştiriyor.

Belek Turizm Merkezindeki kampta milli takım, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Osman Çakmak, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince milli takım oyuncularının evlerinde idman yapabilmeleri için devamlı olarak görüştüklerini ve antrenman programı gönderdiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 2020'de yapılması gereken Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelendiğini aktaran Çakmak, kasım ve aralık aylarında yaptıkları iki kampın ardından, bu yılın ilk kampına yine Antalya'da girdiklerini belirtti.

Kampın genel anlamda çok iyi gittiğini ifade eden Çakmak, "Motivasyon, enerji iyi, istek ve arzu var. Heyecanımızı, enerjimizi, istek ve arzumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Avrupa Şampiyonuyuz ve dünya ikincisiyiz. Her şey bizim elimizde." diye konuştu.

Çakmak, Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek takım sayısının 12'den 16'ya yükseldiğini aktararak, zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini kaydetti.

Çakmak, şampiyona için her kampta farklı antrenman programları uyguladıklarını ifade ederek, "Yavaş yavaş oyun felsefemiz oturdu. Devamlı ve sık sık kamp yapmamız lazım, çünkü ligimiz oynanmıyor. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında tek bir amacımız, hedefimiz var. 'Ampute futbolu dünyada Türkiye'den sorulur' oyun felsefemiz ve düşüncemizle rol model bir ülke olup, Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz. 12 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonu olmuştuk. Bir ilki daha gerçekleştirip 16 ülke arasında da şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Çakmak, kampın 28 Ocak'ta sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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