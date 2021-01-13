Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girecek
13.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:12
Ampute Milli Futbol Takımı, 18-28 Ocak tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.
Ampute Milli Futbol Takımı, 18-28 Ocak tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular kampta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlık çalışmaları yapacak.
Başantrenör Osman Çakmak gözetimindeki kampta 22 sporcu yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er