Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girecek
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Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girecek

13.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:12
Ampute Milli Futbol Takımı Antalya'da kampa girecek

Ampute Milli Futbol Takımı, 18-28 Ocak tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.

Ampute Milli Futbol Takımı, 18-28 Ocak tarihlerinde Antalya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular kampta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlık çalışmaları yapacak.

Başantrenör Osman Çakmak gözetimindeki kampta 22 sporcu yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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