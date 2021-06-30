Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
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Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ampute futbolda 2020-2021 sezonunda 1. Ligi şampiyon bitiren ODTÜ Spor Kulübü ve ikinci sırada yer alan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

Ampute futbolda 2020-2021 sezonunda 1. Ligi şampiyon bitiren ODTÜ Spor Kulübü ve ikinci sırada yer alan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen 2020-2021 sezonu Ampute Futbol 1. Ligi, 9. gün karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Ligi şampiyon bitiren ODTÜ Spor Kulübü ve ikinci sırada yer alan Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ligi üçüncü sırada tamamlarken, Adana Ampute Spor Kulübü ve Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü ise küme düştü.

Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Ampute futbolda Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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