Ampute Futbolda Fikstürler Çekildi

Ampute futbol 2018-2019 sezonu Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının fikstürleri çekildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ampute futbol 2018-2019 sezonu Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının fikstür çekimi, Ankara'da yapıldı.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig müsabakaları, 25 Kasım 2018 tarihinde başlayacak. Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak fikstür programında belirtilen tarihlere göre belirleyecek.

Süper Lig'de ilk hafta programı şöyle:

Bursagücü-Şehitkamil

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Osmanlı

İstanbul-Şahinbey Belediyespor

TSK Rehabilitasyon Merkezi-İzmir Büyükşehir Belediyespor

İstanbul Yeditepe-Pendik