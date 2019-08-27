Ampute futbolda fikstür çekildi

Ampute Futbol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

27.08.2019 16:52
Ampute futbolda fikstür çekildi

Ampute Futbol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ve ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

3 Kasım'da başlayacak Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Esenyurt Engelliler Gücü-Şahinbey Belediye Gençlik

Ortotek Gaziler-Konya Engelliler Gücü


Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik-Bursa Ampute Spor


Malatya Büyükşehir Belediyesi-Pendik Engelliler

Kaynak: AA
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