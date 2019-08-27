Ampute futbolda fikstür çekildi

27.08.2019 16:52

Ampute Futbol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ve ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

3 Kasım'da başlayacak Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Esenyurt Engelliler Gücü-Şahinbey Belediye Gençlik

Ortotek Gaziler-Konya Engelliler Gücü



Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik-Bursa Ampute Spor



Malatya Büyükşehir Belediyesi-Pendik Engelliler

Kaynak: AA