Ampute futbolda 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
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Ampute futbolda 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Ampute futbolda 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ampute futbolda Başakşehir Ampute Futbol Kulübü ve İstanbul Özürlüler Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi.

Ampute futbolda Başakşehir Ampute Futbol Kulübü ve İstanbul Özürlüler Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi.

Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen 2020-2021 sezonu Ampute Futbol 2. Ligi, bugün oynanan yedinci gün karşılaşmaların ardından sona erdi.

Müsabakalar sonunda Başakşehir Ampute Futbol Kulübü 43 puanla birinci ve İstanbul Özürlüler Spor Kulübü 26 puanla ikinci olarak 1. lige yükseldi.

Ligde üçüncü sırada Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübü yer alırken, Sakarya Ampute dördüncü, Sakarya Akgün Ampute beşinci, Gaziantep Bedensel Engelliler altıncı, Batman Ampute yedinci ve Samsun Bedensel Engelliler sekizinci oldu.

Ampute futbolda 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Ampute futbolda 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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