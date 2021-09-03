Ampute futbolcu, 2 ay önce başladığı halterde başarı arıyor
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Ampute futbolcu, 2 ay önce başladığı halterde başarı arıyor

Ampute futbolcu, 2 ay önce başladığı halterde başarı arıyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

Şanlıurfa'da Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'un oyuncusu 15 yaşındaki bedensel engelli Muhammed Muzaffer Çelik, 2 ay önce başladığı halterde başarılı olmak için mücadele veriyor.

Şanlıurfa'da Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'un oyuncusu 15 yaşındaki bedensel engelli Muhammed Muzaffer Çelik, 2 ay önce başladığı halterde başarılı olmak için mücadele veriyor.

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Muhammed Muzaffer Çelik, 2 yıl önce ampute futbol takımının kaptanı Mahmut Toprak'ın tavsiyesiyle futbolla tanıştı.

Hocasının ve takım kaptanının yaptırdığı çalışmalarla kısa sürede önemli bir mesafe kaydeden Çelik, 2020 yaz döneminde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen uluslararası küçükler sporcu kampına katılmayı başardı.

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı ile bu sezon Süper Lig'e çıkma başarısını da yakalayan Çelik, 3 ay önce halter sporcusu ve antrenörü Mahmut Toprak'ın antrenmanını izleyince bu spora da başlamaya karar verdi.

Toprak ile görüşen Çelik, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ardından 8-9 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na katıldı ve sıkletinde 4'üncü olmayı başardı.

Çelik, AA muhabirine, her iki sporu da birlikte yürütmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda bir anlamda kendisini test ettiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"İlk kez tanıştığım halterde önceleri biraz zorlandım ama Mahmut abiyi kendime örnek aldım, onun çalışma azmi beni heveslendirdi. 2 ay çalışmayla katıldığım ilk turnuvada çok heyecanlıydım ve 4'üncü olabildim. Şimdi hedefim daha çok çalışarak önce milli takıma seçilebilmek sonra da Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda başarılı olmaktır. Hem ampute futbol takımında oynamak hem halter sporu yapmak, belki başta zor gibi görünebilir ama azminizle bu zorlukları yeniyorsunuz."

Tüm engellileri sporla ilgilenmeye davet eden Çelik, "Eğer inanırsanız başarılı olursunuz. Başlarda bana yapamazsın dediler ama 2 ay gibi bir çalışma sonrası turnuvaya katıldıktan sonra bakışları değişti. Şimdi daha çok destek olmaya başladılar. Yani başta sana güvenmeyen insanlar sen başarıyı yakaladıkça güveneceklerdir." diye konuştu.

Antrenörü sporcusuna güveniyor

Antrenör Mahmut Toprak ise yaklaşık 2 yıl önce Muzaffer ile tanıştığını ve ampute futbol takımında azmi sayesinde başarıyı yakaladığını anlattı.

Muzaffer'in iyi yerlere gelmesini beklediklerini aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Önceleri yapamaz diye düşündüm ama azmi ve isteğiyle bizi yanılttı. İlk kez tanıştığı halterde 2 aylık bir çalışmanın ardından kendisini Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na götürdük. Burada 4'cü oldu. Bu bizim için birincilikten daha kıymetliydi, çünkü bu kadar kısa sürede bu derecesi önemli bir başarıdır. Kendisini kutluyorum ve başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah ileride kentimizi ve ülkemizi gururlandıracaktır. Yaşı daha 15 ve çok azimli bir kardeşimiz. Elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu ismi kimse unutmazsın ileride hafızalara kazınacaktır diye düşünüyorum."

Ampute futbolcu, 2 ay önce başladığı halterde başarı arıyor
Ampute futbolcu, 2 ay önce başladığı halterde başarı arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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