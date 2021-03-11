Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol milli takımları, Antalya'da kamp yapacak

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı ile 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacak Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Antalya'da kampa girecek.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı ile 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alacak Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Antalya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-19 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanan milliler, üçüncü etap kamp çalışmasına Antalya'da devam edecek.

Regnum Carya Otel sponsorluğundaki çalışmalarını 15-27 Mart tarihlerinde sürdürecek milli takımın teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Mehmet Ali Atay (Şişli Yeditepe Engelliler), Bülent Çetin (Etimesgut Belediyespor), Selim Karadağ (Malatya Büyükşehir Belediye Ampute), Yaşar Gökçe (TSK Rehabilitasyon Merkezi)

Defans: İsmail Korkmaz (Pendikspor), Feyyaz Gözüaçık (Etimesgut Belediyespor), Okan Şahiner, Hüseyin Türkmen (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Ahmet Akkaya (ODTÜ), Emin Tiryaki (Denizli Engelliler)

Orta saha: Serkan Dereli (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Muhammet Yeğen (Etimesgut Belediyespor), Rahmi Özcan (Şahinbey Belediyesi Gençlik), Rüstem Kurhan (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Şeyhmus Erdinç (Etimesgut Belediyespor)

Forvet: Savaş Kaya, Kemal Güleş, Ömer Güleryüz, Muhittin Kurt, Alican Kuruyamaç (Etimesgut Belediyespor).

Milli basketbolcular iki grup halinde kampa girecek

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, iki grup halinde Antalya'da kampa girecek.

İlk grup 15-19 Mart tarihlerinde, ikinci grup ise 19-23 Mart tarihlerinde antrenman yapacak.

Başantrenör Ahmet Akın yönetimindeki kamp kadrosunda bulunan isimler ise şunlar:

1. Grup: Fikri Gündoğdu, İsmail Ar, Metin Bahçekapılı, Muharrem Aktaş, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun, Mahsun İpekşen, Halil Bağlı, Ahmet Efetürk, Özgür Gürbulak, Mücahit Günaydın, İbrahim Yavuz, Selim Sayak, Deniz Acar, Volkan Aydeniz, Cem Gezinci.

2. Grup: Rıdvan Aksoy, Ebu Bekir Yıldırım, Malik Aydınlı, Semih Görkem, Ramazan Kahriman, Ferit Gümüş, Uğur Toprak, Enes Bulut, Bülent Yılmaz, Kaan Kemal Şafak, Muhammet Ümit Bebe, Mustafa Muhittinoğlu, Mustafa Şahin, Mustafa Şahin, Samet Toptaş, Serhat Özbudak, Ömer Işık.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki