Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.

Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar oynanmayacağını duyurdu.

1-5 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakaları da askıya alındı. - İSTANBUL Kaynak: İHA