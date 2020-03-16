Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol maçları durduruldu
Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.
16.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:42
Ampute futbol maçları ve tekerlekli sandalye basketbol maçları koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar durduruldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol lig maçlarının, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar oynanmayacağını duyurdu.
1-5 Nisan'da Antalya'da yapılması planlanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şehit İlyas Kaya Sezonu 3. Lig play-off müsabakaları da askıya alındı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA