16.10.2019 17:11

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası, Tokat'ta başladı.

Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmasında Ortotek Gaziler ile Pendik Engelliler 1-1 berabere kaldı. Her iki takımın futbolcuları gol sevincinde asker selamı verdi.

Günün diğer mücadelesinde ise Şahinbey Belediyesi Gençlik, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 8-0 yendi.

Turnuvanın açılışında konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, takımlara başarılar dileyerek, "Ampute takımları bizlere şunu gösteriyor. Hayatta yılgınlık, yorulmak, bezginlik yok. Azim, mücadele, enerji ve çalışmak var. Demek ki insanlar azmedip, yılgınlık göstermediği, aşkla, şevkle çalıştığı zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bunu bize gösterdiğiniz için de ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Balcı ile Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, taraftarlara futbol topu dağıttı.

İki grupta 6 takımın katıldığı kupanın finali ise 20 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA