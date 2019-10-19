Ampute Futbol Türkiye Kupası

Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

19.10.2019 15:02
Ampute Futbol Türkiye Kupası

Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen turnuvanın yar finalinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor rakibi Pendik Engellileri 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Günün diğer mücadelesinde ise Ortotek Gaziler, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-1 yendi.

Turnuvada yarın Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor ile Ortotek Gaziler şampiyonluk maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA
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