Ampute Futbol Türkiye Kupası
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.
Tokat Gaziosman Paşa Stadı'nda düzenlenen turnuvanın yar finalinde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor rakibi Pendik Engellileri 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Günün diğer mücadelesinde ise Ortotek Gaziler, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-1 yendi.
Turnuvada yarın Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor ile Ortotek Gaziler şampiyonluk maçında karşılaşacak.