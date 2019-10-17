Ampute Futbol Türkiye Kupası
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan iki karşılaşmayla devam edildi.
Ampute Futbol Türkiye Kupası'na Tokat'ta oynanan iki karşılaşmayla devam edildi.
Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor, Konya Engellileri 8-0 mağlup etti.
Günün diğer mücadelesinde ise Pendik Engelliler, Esenyurt Engellileri 3-1 yendi.
Turnuvada yarın Konya Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi ve Esenyurt Engelliler-Ortotek Gaziler maçları oynanacak.