Ampute futbol takımı yeni formalarına kavuştu

Özel Medline Adana Hastanesi, toplum yararına çalışan bir kulüp ve Biz de Varız Destekleme Derneği ile birlikte Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü'nün forma sponsoru oldu.

Özel Medline Adana Hastanesi, toplum yararına çalışan bir kulüp ve Biz de Varız Destekleme Derneği ile birlikte Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü'nün forma sponsoru oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 2. Ligi'ni namağlup bitirerek şampiyon olan Adana Ampute Futbol Takımı'na Özel Medline Adana Hastanesi, toplum yararına çalışan bir kulüp ve Biz de Varız Destekleme Derneği forma sponsoru oldu.

Düzenlenen sponsorluk töreninde konuşan Özel Medline Adana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Attila, "Sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada önemli olan ise spor yapmak için gerekli farkındalığa sahip olabilmektir. Günümüzde en büyük sorunlardan bir tanesi ne yazık ki çeşitli bahanelerin arkasına saklanarak spor yapmaktan kaçınmaktır. Ancak bu arkadaşlarımız tüm zorluklara karşın, her şart altında engelleri aşarak spor yapılabileceğinin en güzel örneğini veriyorlar. Bizler de onları tüm sponsorları olarak destekliyor ve sağlık için sporun önemini burada bir kere daha vurgulamak istiyoruz" dedi.

Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak da yaptığı konuşmada, "Bizim için mutluluk ve heyecan verici bir an. Dernek olarak biz de bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Adana Ampute Futbol Takımına forma desteği vermiştik. Yeni formaları inşallah takım için uğurlu olur. Yeni formalarıyla yeni başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum" dedi.

Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü Başkanı Murat Kaya ise tüm sponsorlara teşekkürlerini iletti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı